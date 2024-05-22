200 مليار دولار استثمارات «التكنولوجيا النظيفة» في 2023

المصدر: (أبوظبي - وام)

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أفادت وكالة الطاقة الدولية في أحدث تقرير لها الشهر الجاري، بأن حجم استثمار تصنيع التكنولوجيا النظيفة في جميع أنحاء العالم بلغ 200 مليار دولار خلال عام 2023، بزيادة أكثر من 70 %، مقارنة بعام 2022.

وأوضح التقرير بأن الطاقة الشمسية الكهروضوئية والبطاريات قادتا الزيادة المحققة في الصناعة الحيوية، بنحو 90 % من إجمالي التصنيع، كاشفاً عن أن حجم استثمارات الطاقة الشمسية الكهروضوئية وصل إلى 80 مليار دولار في 2023، فيما بلغت استثمارات البطاريات 110 مليارات دولار، فيما توزعت النسبة الباقية في الطاقات الأخرى.

وذكر التقرير أن الصين شكلت ثلاثة أرباع من إجمالي الاستثمارات في هذا المجال، لافتاً إلى أن خط أنابيب مشاريع الطاقة النظيفة تتوسع بشكل أسرع، حيث من المتوقع أن القدرة التصنيعية النظيفة أن تحقق ضروريات سيناريو «صافي الصفر بحلول عام 2030» وقبل الوقت المحدد، مدعومة بالخلايا الشمسية الكهروضوئية.

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