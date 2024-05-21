الذهب قرب مستوى قياسي مرتفع وسط تكهنات بقرب خفض الفائدة

المصدر: وكالات

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ارتفعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء لتحوم قرب ذروة قياسية سجلتها في الجلسة السابقة إذ عززت بيانات اقتصادية حديثة الرهانات على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سيبدأ خفض أسعار الفائدة في وقت لاحق هذا العام.

وبحلول الساعة 0110 بتوقيت غرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 2428.14 دولاراً للأوقية.

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 2431.80 دولاراً.

وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1.3 بالمئة إلى 32.25 دولاراً للأوقية، ونزل البلاتين 0.1 بالمئة إلى 1045.80 دولاراً وخسر البلاديوم 0.4 بالمئة مسجلا 1023.25 دولاراً.



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