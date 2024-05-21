مخاوف نقص الإمدادات تحلق بأسعار النحاس

المصدر: (لندن - د ب أ)

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ارتفعت أسعار النحاس إلى مستوى قياسي جديد، ليواصل مسيرة الارتفاع المستمرة منذ شهور، بسبب إقبال المستثمرين على شرائه انتظاراً لمزيد من ارتفاع الأسعار نتيجة النقص المتوقع في الإمدادات.

وذكرت بلومبرغ، أن أسعار العقود الآجلة للنحاس ارتفعت في تعاملات بورصة لندن للمعادن، أمس، بأكثر من 4 % لتصل إلى أكثر من 11 ألف دولار للطن لأول مرة، قبل أن تفقد جزءاً من مكاسبها أثناء التعاملات.

وأضافت بلومبرغ، أن البنوك وشركات التعدين وصناديق الاستثمار تراهن على استمرار ارتفاع أسعار النحاس لعدة شهور، في الوقت الذي تدفقت فيه الاستثمارات إلى هذه السوق خلال الأسابيع القليلة الماضية. وبدأت أسعار النحاس في الارتفاع منذ أوائل أبريل.

وفي الأسبوع الماضي، سجلت الأسعار ارتفاعاً مع نقص المعروض في بورصة نيويورك للعقود الآجلة. يذكر أن المستثمرين والمتعاملين يحذرون من أن العالم يواجه نقصاً شديداً في إمدادات النحاس نتيجة تزايد الطلب. ومنذ بداية 2024، ارتفعت أسعار النحاس بأكثر من الربع.

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