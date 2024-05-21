ارتفاع الطلب على صادرات تايوان 10.8 % في أبريل

المصدر: (تايبيه - د ب أ)

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أفادت بيانات صادرة عن وزارة الشؤون الاقتصادية في تايوان، أمس، بأن الطلب على الصادرات في تايوان ارتفع للشهر الثاني على التوالي في أبريل، وبوتيرة أسرع من المتوقع على خلفية الطلب القوي على المنتجات الإلكترونية.

وسجل الطلب على الصادرات نمواً بواقع 10.8% في أبريل، مقابل زيادة بواقع 1.2% في مارس. وكان هذا أيضاً أعلى من النمو المتوقع ونسبته 4.5%. وكان الطلب على المنتجات الإلكترونية هو الأعلى بواقع 22.7%، يليه الطلب على منتجات المعلومات والاتصالات الذي بلغ 8.4%. وعلى الجانب الآخر، تراجعت طلبات الآلات بواقع 3.4% مقارنة بالعام الماضي.

وعلى أساس شهري، تراجع الطلب على الصادرات بواقع 0.1% في أبريل. وفيما يتعلق بالدولار التايواني، نما الطلب على الصادرات بواقع 17.3% على أساس سنوي وبواقع 1.9% على أساس شهري في أبريل.

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