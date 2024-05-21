تذكرة قطارات شهرية تجذب الركاب في ألمانيا

المصدر: (برلين - د ب أ)

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قالت شركة السكك الحديد الألمانية (دويتشه بان)، إنها سجلت زيادة بواقع 28% في حركة السفر عبر القطارات الإقليمية منذ إدخال ما يطلق عليها تذكرة «دويتشلاند تيكت» قبل 12 شهراً. وقالت إيفلين بالا، عضو مجلس إدارة دويتشه بان، إن إدخال التذكرة شهد زيادة كبيرة في عدد المسافرين المحليين، واصفة إياها بـ«صاروخ للنقل الإقليمي».

وتسمح التذكرة التي تبلغ تكلفتها الشهرية 49 يورو لحاملها بالسفر لمرات غير محددة على شبكة دويتشه بان المحلية وعلى أغلب خدمات النقل العام المحلية.

وأعلنت دويتشه بان الشهر الماضي إجمالاً، نحو ثلثي ركاب خدمة النقل المحلية والإقليمية في دويتشه بان ممن يحملون تذكرة دويتشلاند تيكت، هم في الأساس عاملون.

وفي حين أن «كل رحلة ثانية» باستخدام التذكرة هي للمدرسة أو العمل، بحسب دويتشه بان، فإنها تثبت شعبيتها في عطلات نهاية الأسبوع، حيث إن الركاب الذين يستخدمون تلك التذكرة يسافرون أبعد ممن يشترون تذاكر الرحلة الواحدة بنسبة 20%.

وتحاكي جهات التشغيل في دول أخرى دويتشه بان، حيث أعلنت الخدمة الوطنية البرتغالية العام الماضي عن إدخال تذكرة بتكلفة 49 يورو وتعتزم الشركة الوطنية للسكك الحديد الفرنسية (اس ان سي اف) القيام بالمثل في الوقت المناسب لمواكبة استضافة باريس دورة الألعاب الأولمبية.

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