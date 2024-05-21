نمو اقتصاد تايلاند أفضل من التوقعات بالربع الأول 

المصدر: (بانكوك - د ب أ)

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سجل اقتصاد تايلاند نمواً أفضل من التوقعات خلال الربع الأول من العام الجاري، بفضل قوة أداء قطاع السياحة والإنفاق الاستهلاكي الخاص، ما يخفف حدة الحاجة إلى تدخل البنك المركزي لدعم الاقتصاد بخفض أسعار الفائدة، استجابة لدعوات الحكومة المتكررة.

وأعلن المجلس الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، نمو إجمالي الناتج المحلي لتايلاند خلال الربع الأول بنسبة 1.5% سنوياً، مقابل 1.7% خلال الربع الأخير من العام الماضي، في حين كان المحللون الذين استطلعت وكالة بلومبرغ للأنباء رأيهم يتوقعون نمواً خلال الربع الأول بمعدل 0.8% فقط.

في الوقت نفسه سجل الاقتصاد نمواً ربع سنوي خلال الربع الأول بمعدل 1.1%، في حين كان المحللون يتوقعون نمواً بمعدل 0.6%، بعد انكماشه بمعدل 0.4% خلال الربع الأخير.

وذكرت بلومبرغ، أن نمو الاقتصاد خلال الربع الأول بأفضل من التوقعات، قد يخفف الضغط على بنك تايلاند المركزي لخفض الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية في الشهر المقبل.

وفي حين ساعد نمو الإنفاق الاستهلاكي الخاص في تعويض انكماش الإنفاق الحكومي 2.1% خلال الربع الأول، جاء معدل نمو الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 6.9% أقل من المعدل المسجل في الربع الأخير من العام الماضي وكان 7.4%. كما انكمش الإنفاق الاستثماري في تايلاند خلال الربع الأول بمعدل 4.2% بعد انكماشه بمعدل 0.4% العام الماضي.

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