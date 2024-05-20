بيزوس يزيح ماسك من وصافة أغنى أثرياء العالم وأرنو يواصل الصدارة

المصدر: (سان فرانسيسكو - وكالات)

ت + ت - الحجم الطبيعي

استعاد الملياردير الأمريكي، ومؤسس «أمازون» جيف بيزوس، وصافة أغنى أثرياء العالم من الملياردير الأمريكي، والرئيس التنفيذي لـ «تسلا» إيلون ماسك، فيما حافظ الملياردير الفرنسي برنارد أرنو على لقب أغنى رجل في العالم، بحسب قائمة «فوربس» لأغنى 10 رجال في العالم.

ووفق قائمة «فوربس»، لا يزال قطب السلع الفاخرة الفرنسي برنارد أرنو هو الأغنى بثروة تقدّر بـ 214.8 مليار دولار، وبذلك يحتل الصدارة منذ فبراير 2024. وصعد جيف بيزوس إلى المرتبة الثانية بثروة 202.4 مليار دولار، بعدما استطاع إضافة مليار دولار لثروته خلال أسبوع. وعلى الرغم من نجاحه في إضافة 1.5 مليار دولار إلى ثروته خلال أسبوع، تراجع إيلون ماسك إلى المرتبة الثالثة بثروة تقدر بـ 196.3 مليار دولار.

وحافظ الرئيس التنفيذي لشركة «ميتا» مارك زوكربيرغ على وجوده في المرتبة الرابعة بثروة بلغت 165.6 مليار دولار، وفي المرتبة الخامسة جاء لاري إليسون بثروة 153 مليار دولار، وحل الشريك المؤسس لمحرك البحث «غوغل»، لاري بيغ في المرتبة السادسة بثروة 145.5 مليار دولار، ثم الشريك الآخر في تأسيس «غوغل» سيرغي برين في المرتبة السابعة بثروة 139.4 مليار دولار. وجاء المستثمر الأمريكي، ومؤسس «بيركشاير هاثاوي»، وارن بافيت، في المرتبة الثامنة بثروة 137.5 مليار دولار.

وحل مؤسس «مايكروسوفت» تاسعاً بثروة 130.8 مليار دولار، ثم الرئيس التنفيذي السابق لـ «مايكروسوفت»، ستيف بالمر في المرتبة العاشرة بثروة بلغت 124.4 مليار دولار.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز