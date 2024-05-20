دراسة تحذر من أضرار جسيمة لألمانيا حال خروجها من الاتحاد الأوروبي

المصدر: كولونيا - د ب أ

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حذرت دراسة حديثة من أضرار اقتصادية جسيمة لألمانيا حال خروجها من الاتحاد الأوروبي.

وجاء في الدراسة التي أجراها باحثون في معهد الاقتصاد الألماني (آي دابليو) في كولونيا واطلعت عليها وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): «خروج ألمانيا من الاتحاد الأوروبي من شأنه أن يؤدي بوضوح إلى أزمة اقتصادية خطيرة وخسارة دائمة لرخاء السكان في ألمانيا».

ويريد حزب «البديل من أجل ألمانيا» تقليص التكامل الأوروبي، حيث يرى أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يكون فقط تكتلاً اقتصادياً.

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