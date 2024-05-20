اتهام «دويتشه بان» بتعطيل تمويل رقمنة مشروع السكك الحديدية

المصدر: شتوتجارت - د ب أ

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اتهم فينفريد هيرمان وزير النقل بولاية بادن - فورتمبرج الألمانية شركة السكك الحديدية الألمانية (دويتشه بان) بتعطيل تمويل رقمنة مشروع السكك الحديدية شتوتجارت 21.

جاء ذلك في رسالة تحذير بعث بها السياسي المنتمي إلى حزب الخضر، إلى رئيس مجلس الإشراف والمراقبة على دويتشه بان ووزير النقل الاتحادي فولكر فيسينج. وحذر هيرمان في الرسالة من «خطر الفشل الكامل للمشروع». يأتي هذا النزاع بين الحكومة الاتحادية والشركة والولاية على خلفية نقاش حول عملية الرقمنة المطلوبة بشكل ملح للسكك الحديدية في شتوتجارت (عاصمة ولاية بادن - فورتمبرج).

يذكر أن العملية التي يطلق عليها «ديجيتال كنوتن شتوتجارت» (العقدة الرقمية شتوتجارت) والمعروفة اختصاراً بـ «دي كيه إس» تهدف إلى تحقيق أهداف من بينها زيادة سعة محطة الأنفاق وتحسين موثوقية ودقة مواعيد قطارات الضواحي في منطقة شتوتجارت، في خطوة لاحقة، وكان مجلس إدارة (دويتشه بان) أوقف تنفيذ عملية الرقمنة مبدئياً بناءً على تحفظ من مجلس الإشراف. وطالب هيرمان في رسالته برفع هذا التحفظ في جلسة مجلس الإشراف المقرر عقدها في 28 يونيو المقبل.

يذكر أن المشروع لا يشمل فقط بناء محطة القطار الرئيسية الجديدة في شتوتجارت بل يشمل كذلك إعادة تنظيم كاملة لمركز السكك الحديدية في المدينة الواقعة جنوب غرب ألمانيا. ويتضمن المشروع بناء محطات سكك حديدية جديدة.

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