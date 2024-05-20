أداء قطاع اللوجستيات في الصين يستقر بالربع الأول

المصدر: بكين - وام

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أعلن المركز الصيني للمعلومات اللوجستية، أن أداء قطاع اللوجستيات في الصين حافظ على استقراره في الربع الأول من العام الجاري، مع تسجيل مؤشرات إيجابية على المستوى الهيكلي. وأوضح المركز في تقرير نشرته، صحيفة الشعب اليومية، أن القطاع شهد تحسناً ملحوظاً في الخدمات اللوجستية لسلاسل التبريد، والخدمات اللوجستية الدولية والداخلية، فسجلت نسبة الشركات التي حققت نمواً في حجم أعمالها في هذه المجالات أكثر من 26 %.

وأشار التقرير إلى نمو ملحوظ في حجم أعمال اللوجستيات في قطاعات رئيسة مثل تلبية الطلب على السلع الاستهلاكية السريعة، والتجارة الإلكترونية، وأسواق الجملة للمنتجات الزراعية، كما حافظت إيرادات الشركات على استقرارها بشكل عام.

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