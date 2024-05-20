تحالف شركات طيران عالمية يقدم عرضاً لشراء الخطوط الباكستانية

المصدر: إسلام اباد - بلومبرغ

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قالت «باك إيثانول» إن تحالفاً تقوده لشراء حصة أغلبية في شركة الطيران الباكستانية يضم عدداً من شركات طيران عالمية.

وقالت شركة صناعة الإيثانول في بيان مساء السبت إن أعضاء التحالف الذي قدم عرضاً لشراء «الخطوط الجوية الدولية الباكستانية» يشمل «سويس أفييشن غروب» السويسرية، و«إيربورت كومبيتنس» النمساوية، و«بيرل أسيت مانجمنت» الأسترالية، بالإضافة إلى «سيرين إير» و«إير سيال» الباكستانيتين.

وتسعى باكستان للحصول على عروض لبيع حصة أغلبية في شركة الطيران التي لم تحقق أرباحاً منذ نحو عقدين. ويعد البيع خطوة نحو هدف الحكومة إجراء إصلاحات اقتصادية اتفقت عليها مع صندوق النقد الدولي ضمن خطة إنقاذ، كما تكشف عن نواياها للحصول على قرض جديد من الصندوق بحلول يوليو.

وقالت «باك إيثانول» في البيان: «نحن واثقون من أن هذا المزيج الفريد من التعاون الوطني والدولي سيمكننا من إعادة الخطوط الجوية الباكستانية إلى سابق مجدها، ما يضمن بقاءها رمزاً للفخر الوطني ورائدة في سوق الطيران العالمي».

وقالت لجنة الخصخصة الباكستانية إنها تلقت تعبيراً من ثماني جهات بشأن اهتمامهم بشراء الحصة، بما في ذلك من التحالف الذي تقوده «باك إيثانول».

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