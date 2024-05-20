إيلون ماسك يربط جزر إندونيسيا بالعالم عبر «ستارلينك»

المصدر: (جاكرتا - رويترز)

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أطلق الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، ووزير الصحة الإندونيسي بودي جونادي صادقين، أمس، خدمة الإنترنت ستارلينك التابعة لشركة سبيس إكس في قطاع الصحة بإندونيسيا، حيث تأمل الحكومة في تحسين الخدمات في المناطق النائية من البلاد.

ووصل ماسك، الذي يترأس شركتي سبيس إكس وتسلا، إلى جزيرة بالي الإندونيسية، بطائرة خاصة، ثم حضر مراسم تدشين الخدمة في مركز للصحة في دنباسار عاصمة بالي.

وقال ماسك إن توفر خدمة ستارلينك في إندونيسيا، سيساعد الملايين في المناطق النائية من البلاد على الاتصال بشبكة الإنترنت. وتم إطلاق خدمة ستارلينك في ثلاثة مراكز صحية إندونيسية، أمس، اثنان منها في بالي، والثالث في جزيرة آرو النائية في مالوكو. ورداً على سؤال حول ما إذا كان يخطط للاستثمار أيضاً في قطاع السيارات الكهربائية في إندونيسيا، قال ماسك إنه يركز على ستارلينك أولاً.

وتحاول الحكومة الإندونيسية منذ سنوات، إقناع شركة تسلا للسيارات الكهربائية التي يملكها ماسك، ببناء مصانع تتعلق بهذه السيارات، إذ ترغب الحكومة في تطوير قطاع السيارات الكهربائية، مستفيدة من موارد النيكل المتوفرة لديها. وستكون إندونيسيا ثالث دولة في جنوب شرق آسيا تستمتع بخدمات ستارلينك.

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