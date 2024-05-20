تراجع عدد أجهزة الصراف الآلي في ألمانيا

المصدر: (برلين - د ب أ)

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انخفض عدد أجهزة الصراف الآلي في ألمانيا في السنوات الأخيرة. وذكر الاتحاد الألماني لبنوك الادخار وتحويل الأموال، أنه حتى نهاية عام 2023، كانت بنوك الادخار لا تزال تشغل 21 ألف جهاز صراف آلي على مستوى ألمانيا، وفي عام 2018، كان لا يزال هناك 25 ألفاً و500 جهاز صراف آلي.

وكان التطور مماثلاً في عدد أجهزة الصراف الآلي التابعة لبنوك تعاونية: انخفاض من حوالي 18 ألفاً و100 صراف في عام 2018، إلى ما يقرب من 14 ألفاً و700 صراف في العام الماضي.

وبحسب جدول للبنوك التعاونية، بلغ إجمالي عدد جميع أجهزة الصراف الآلي في ألمانيا حوالي 51 ألفاً و800 جهاز عام 2023، وهذا أقل بكثير مما كان عليه في العام القياسي 2015، الذي سُجَّل فيه حوالي 61 ألفاً و100 جهاز، ولكنه أيضاً أكثر بكثير مما كان عليه الحال في تسعينيات القرن الماضي، عندما كان عدد أجهزة الصراف الآلي أقل بكثير من 50 ألف جهاز.

ووفقاً للاتحاد الألماني لبنوك الادخار وتحويل الأموال، انخفض أيضاً عدد عمليات السحب من بنوك الادخار منذ عام 2016، بينما ارتفع في المقابل متوسط ​​مبلغ السحب. وذكر الاتحاد: «لأسباب تتعلق بالسلامة، لا يمكننا تقديم أي معلومات أكثر تفصيلاً من شأنها أن توفر استنتاجات بشأن حجم تخزين الأموال».

ومن ناحية أخرى، أصبح سحب الأموال النقدية من محلات السوبر ماركت والمتاجر الأخرى أمراً شائعاً بشكل متزايد في ألمانيا، ففي عام 2019، دفع تجار التجزئة 23. 2 مليار يورو للعملاء، وفي عام 2023، وصل المبلغ إلى 12.3 مليار يورو. ويتم تقديم الخدمة من قبل متاجر المواد الغذائية بالتجزئة «ريفه» و«إيديكا»، وصيدليات مثل «دي إم» و«روسمان»، وأيضاً متاجر الأجهزة والمعدات وغيرها.

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