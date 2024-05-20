صادرات «نودلز» الكورية تتخطى 100 مليون دولار في أبريل

المصدر: (سيئول - وكالات)

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أظهرت بيانات أمس أن صادرات كوريا الجنوبية من المكرونة سريعة التحضير (نودلز) تجاوزت 100 مليون دولار للمرة الأولى في شهر أبريل الماضي بفضل تزايد شعبية الثقافة والطعام الكوريين.

وسجلت صادرات المكرونة سريعة التحضير، أو «راميون» باللغة الكورية، 108.6 ملايين دولار في أبريل، وبزيادة 46.8 % على الشهر نفسه من العام الماضي، لتنمو بأسرع وتيرة منذ مايو من سنة 2022، وفقاً لوكالة الجمارك الكورية.

وقالت وكالة (يونهاب) إن هذه هي المرة الأولى التي تتجاوز فيها القيمة الشهرية 100 مليون دولار. وفي العام الماضي، وصلت صادرات راميون إلى مستوى قياسي بلغ 952 مليون دولار، وبزيادة 24.4 % على سنة 2022.

وتتوقع الوكالة أن تتجاوز الصادرات مليار دولار هذا العام. وشهدت شركة ساميانغ للأغذية، وهي شركة كبرى لتصنيع راميون في كوريا الجنوبية، ارتفاع مبيعاتها بنسبة 57 % على أساس سنوي لتصل إلى 385.7 مليار وون (284.5 مليون دولار) في الربع الأول.

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