«أوبن إيه آي» تحل فريق التخفيف من مخاطر الذكاء الاصطناعي

المصدر: سان فرانسيسكو - أ ف ب

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أكدت شركة «أوبن إيه آي» أنها حلت فريقاً مخصصاً للتخفيف من المخاطر طويلة المدى للذكاء الاصطناعي الفائق الذكاء.

وقد بدأت «أوبن إيه آي» منذ أسابيع في حل ما يسمى بمجموعة «superalignment» (مجموعة المحاذاة الفائقة)، ودمج الأعضاء في مشاريع وأبحاث أخرى، وفق الشركة التي تتخذ في سان فرانسيسكو مقراً.

وأعلن المؤسس المشارك في «أوبن إيه آي» إيليا سوتسكيفر والقائد المشارك للفريق يان ليكه مغادرتهما الشركة المطورة لبرنامج «تشات جي بي تي» هذا الأسبوع.

يأتي تفكيك فريق «أوبن إيه آي» الذي يركز على إبقاء الذكاء الاصطناعي المتطور تحت السيطرة، في وقت تواجه هذه التكنولوجيا تدقيقاً متزايداً من الجهات التنظيمية وتتعاظم المخاوف بشأن مخاطرها.

وكتب ليكه أول من أمس عبر منصة إكس «يجب أن تصبح «أوبن إيه آي» شركة للذكاء العام الاصطناعي تضع السلامة أولوية لها».

ودعا ليكه جميع موظفي «أوبن إيه آي» إلى «الوعي بثقل» المهام التي يتولونها. ورد الرئيس التنفيذي لشركة «أوبن إيه آي» سام ألتمان على منشور ليكه برسالة شكره فيها على عمله، قائلاً إنه حزين لمغادرته الشركة.

ووعد ألتمان بالتحدث بشكل أكثر إسهاباً عن الموضوع في الأيام المقبلة. وكتب سوتسكيفر عبر منصة إكس أنه سيغادر «أوبن إيه آي» بعد حوالي عقد من العمل فيها، واصفاً مسارها بأنه «ليس أقل من معجزة».

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