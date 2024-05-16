مكاسب «وول ستريت» تتواصل وداو جونز يخترق 40 ألف نقطة

المصدر: (عواصم - وكالات)

ت + ت - الحجم الطبيعي

واصلت الأسهم الأمريكية صعودها اليوم، مدفوعة بتراجع الضغوط التضخمية، وبيانات أسعار المستهلكين، بعدما سجلت مستوى قياسياً، مع تفاؤل المستثمرين بشأن آفاق السياسة النقدية.

وخلال التعاملات، ارتفع مؤشر «داو جونز» الصناعي 0.25 %، أو 106 نقاط، إلى 40014 نقطة، وهي المرة الأولى التي يتجاوز فيها مستوى 40 ألف نقطة، ليتجه نحو تسجيل إغلاق قياسي جديد.

وصعد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنحو 0.25 %، أو 12 نقطة، إلى 5320 نقطة، ومؤشر «ناسداك» المجمع 0.20 %، أو 34 نقطة، إلى 16776 نقطة، وذلك بعدما حققت المؤشرات الرئيسة الثلاثة إغلاقات قياسية في الجلسة السابقة.

وجاءت المكاسب القوية للأسهم والإغلاقات القياسية للمؤشرات في بورصة وول ستريت، في الوقت الذي تتزايد فيه توقعات خفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، وبدعم من نتائج أعمال الشركات القوية، والزخم المرتبط بالذكاء الاصطناعي.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة 0.3 % على أساس شهري خلال أبريل، وذلك أقل من التوقعات البالغة 0.4 %، حسبما أظهرت البيانات أمس، فيما كشفت بيانات وزارة العمل الأمريكية، انخفاض عدد طلبات إعانة البطالة خلال الأسبوع المنتهي في 11 مايو، بمقدار 10 آلاف طلب إلى 222 ألفاً، بعدما سجلت أعلى مستوى خلال 8 أشهر في الأسبوع السابق.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز