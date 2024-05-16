استقرار أسعار النفط بعد انخفاض المخزونات الأمريكية وتباطؤ التضخم

المصدر: لندن - رويترز

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استقرت العقود الآجلة لخام برنت، اليوم الخميس، مدعومة بمؤشرات على زيادة الطلب في الولايات المتحدة بعد تباطؤ التضخم في أبريل، وانخفاض مخزونات النفط الأمريكية خلال الأسبوع الماضي.

وبحلول الساعة 1120 بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت أربعة سنتات، بما يعادل 0.05 في المئة إلى 82.79 دولاراً للبرميل، كما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي أربعة سنتات، بما يعادل 0.05 % إلى 78.67 دولاراً.

ولامس برنت أدنى مستوى له خلال يوم عند 81.05 دولاراً، أمس الأربعاء، وهو أدنى مستوى تداول للعقود الآجلة لأقرب شهر استحقاق، منذ 26 فبراير قبل أن يتعافى بعد ارتفاعه 0.5 % خلال اليوم.

وأظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة تراجع مخزونات النفط الخام والبنزين ونواتج التقطير في الولايات المتحدة، ما يعكس زيادة نشاط التكرير والطلب على الوقود.

وقالت إدارة معلومات الطاقة: إن مخزونات الخام انخفضت 2.5 مليون برميل إلى 457 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في العاشر من مايو، مقابل متوسط ​​توقعات المحللين البالغ 543 ألف برميل في استطلاع أجرته «رويترز».

وارتفعت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بأقل من المتوقع في أبريل، مما عزز توقعات الأسواق المالية بخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لأسعار الفائدة في سبتمبر، وهو ما قد يكبح صعود الدولار، ويجعل النفط أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

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