بيانات التضخم تحلق بالأسهم الأمريكية

المصدر: (عواصم - وكالات)

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فتحت الأسهم الأمريكية مرتفعة، أمس، مع تسجيل المؤشرين ناسداك المجمع، وستاندرد اند بورز 500 مستويات مرتفعة قياسية إثر زيادة مؤشر أسعار المستهلكين بوتيرة أقل من المتوقع في أبريل، ما دعم رهانات السوق على خفض سعر الفائدة في سبتمبر. وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 56.99 نقطة، أو 0.14 % إلى 39615.10 نقطة. وصعد المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 16.58 نقطة أو 0.32 %، إلى 5263.26 نقطة. وزاد مؤشر ناسداك المجمع 89.96 نقطة، أو 0.54 %، إلى 16601.14 نقطة.

وتراجع تضخم أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بشكل طفيف الشهر الماضي. وأعلنت وزارة العمل أن مؤشر أسعار المستهلك السنوي بلغ 3,4 % في أبريل، بانخفاض 0,1 نقطة مئوية عن مارس، وكان هذا متوافقاً مع متوسط توقعات الاقتصاديين، الذين شملهم استطلاع داو جونز نيوزواير، وصحيفة وول ستريت جورنال. ويمثل مؤشر أسعار المستهلك في أبريل أول شهر من تباطؤ البيانات السنوية منذ يناير، على الرغم من أن الأرقام السنوية والشهرية لا تزال مرتفعة للغاية.

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