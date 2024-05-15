الذهب يقفز مع تزايد توقعات خفض الفائدة الأمريكية

المصدر: لندن - رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

صعدت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى خلال أكثر من 3 أسابيع ونصف اليوم الأربعاء مدعومة بضعف الدولار وانخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية بعد أن أظهرت بيانات أن أسعار المستهلكين الأمريكيين ارتفعت أقل من المتوقع في أبريل، ما عزز فرص خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.5 % إلى 2369.49 دولاراً للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 14.49 بتوقيت جرينتش.

وارتفعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب تسليم يونيو 0.6 % إلى 2374.60 دولاراً للأوقية.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة 0.3 % الشهر الماضي بعدما تقدم 0.4 % في مارس وفبراير، ما يشير إلى أن التضخم استأنف اتجاهه الهابط في بداية الربع الثاني، ما يعزز توقعات الأسواق المالية بخفض الفائدة في سبتمبر.

وتوقع خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم ارتفاع المؤشر 0.4 % على أساس شهري وتسجيله 3.4 % على أساس سنوي.

وهبط الدولار 0.4 % أمام سلة من العملات الرئيسية الأخرى ليسجل أدنى مستوياته منذ أكثر من شهر، ما يجعل الذهب أكثر جاذبية لحائزي العملات الأخرى. وسجلت عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات أدنى مستوى منذ أكثر من شهر.

وفيما يتعلق بالمعادن الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1.2 % إلى 28.93 دولاراً للأوقية، وربح البلاديوم 1.2 % ليصل إلى 989.45 دولاراً. وصعد البلاتين 1.7 % إلى 1048.40 دولاراً مقترباً من أعلى مستوياته خلال عام.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز