بيانات التضخم تحلق بالأسهم الأمريكية إلى مستويات قياسية

المصدر: (عواصم - وكالات)

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فتحت الأسهم الأمريكية مرتفعة، أمس، مع تسجيل المؤشرين ناسداك المجمع، وستاندرد اند بورز 500 مستويات مرتفعة قياسية إثر زيادة مؤشر أسعار المستهلكين بوتيرة أقل من المتوقع في أبريل، ما دعم رهانات السوق على خفض سعر الفائدة في سبتمبر.

وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 56.99 نقطة، أو 0.14 % إلى 39615.10 نقطة. وصعد المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 16.58 نقطة أو 0.32 %، إلى 5263.26 نقطة.

وزاد مؤشر ناسداك المجمع 89.96 نقطة، أو 0.54 في المئة، إلى 16601.14 نقطة. وتراجع تضخم أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بشكل طفيف الشهر الماضي، بحسب بيانات الحكومة الأمريكية.

وأعلنت وزارة العمل في بيان أن مؤشر أسعار المستهلك السنوي بلغ 3,4 %في أبريل، بانخفاض 0,1 نقطة مئوية عن مارس. وكان هذا متوافقاً مع متوسط توقعات الاقتصاديين، الذين شملهم استطلاع داو جونز نيوزواير، وصحيفة وول ستريت جورنال.

ويمثل مؤشر أسعار المستهلك في أبريل أول شهر من تباطؤ البيانات السنوية منذ يناير، على الرغم من أن الأرقام السنوية والشهرية لا تزال مرتفعة للغاية. وقالت وزارة العمل في بيان: «مؤشر السكن ارتفع في أبريل، وكذلك مؤشر البنزين».

وبحسب الوزارة فإنه «مجتمعين أسهم المؤشران بما يزيد على 70 % من الزيادة الشهرية في المؤشر لجميع البنود. وقفز مؤشر البنزين 2,8 % عن الشهر السابق، في حين ارتفعت أسعار المساكن 0,4 %.

وتراجع أيضاً مقياس التضخم الذي يحظى بمتابعة واسعة باستثناء أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة الشهر الماضي، حيث ارتفع بمعدل سنوي 3,6 % بانخفاض عن 3,8% في مارس.

ويمثل هذا أدنى معدل سنوي منذ أبريل 2021، وفقاً لبيانات وزارة العمل، ويشير إلى أن الصورة التضخمية الإجمالية تتحرك بقوة في الاتجاه الصحيح.

كما ارتفع أيضاً مؤشر التضخم «الأساسي» بـ 0,3 % في أبريل مقارنة بالشهر السابق، بحسب وزارة العمل، وهو أيضاً أقل قليلاً مما كان عليه في مارس الماضي.

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