الذهب يرتفع والبلاتين قرب أعلى ذروة خلال عام

المصدر: لندن - رويترز

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ارتفعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء مع ترقب المتعاملين لبيانات التضخم الأمريكية المهمة المقرر صدورها هذا الأسبوع والتي قد توفر إشارات عن وتيرة ومقدار خفض أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي) هذا العام.

وخلال التعاملات صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.4 % إلى 2345.39 دولاراً للأوقية (الأونصة) بعدما انخفض 1 % أمس الاثنين.

وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 % إلى 2351.20 دولاراً للأوقية.

ومن المقرر صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي غداً الأربعاء.

وقال مجلس الاحتياطي الاتحادي في نيويورك في أحدث استطلاع له حول توقعات المستهلكين، إن المشاركين في الاستطلاع يتوقعون أن يصل التضخم بعد عام من الآن إلى 3.3 % مقارنة مع 3 % في مارس، في حين من المتوقع أن يتراجع التضخم بعد 3 سنوات من الآن إلى 2.8.

ويتوقع المتعاملون أن يبدأ البنك المركزي الأمريكي في تيسير السياسة النقدية في سبتمبر المقبل.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.7 % إلى 28.39 دولاراً للأوقية. وزاد البلاتين 0.9 % إلى 969.25 دولاراً بعدما وصل إلى أعلى مستوى له في عام تقريباً عند 1016.40 دولاراً. وصعد البلاديوم 1.1 % إلى 1007.35 دولاراً.

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