باكستان.. خصخصة جميع الشركات المملوكة للدولة عدا الاستراتيجية

المصدر: وكالات

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أصدر رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف اليوم الثلاثاء، تعليمات إلى مفوضية الخصخصة بتنفيذ عملية خصخصة جميع الشركات المملوكة للدولة ، باستثناء الشركات الاستراتيجية، بغض النظر عن تحقيقها أرباح أو خسائر مالية ، حسبما أفادت وكالة "أسوشيتد برس أوف باكستان " الباكستانية.

ووجه شريف ، الذي ترأس اجتماعاً رفيع المستوى لمراجعة الأمور المتعلقة بوزارة الخصخصة وكذلك مفوضية الخصخصة، جميع الوزارات الاتحادية للقيام بالإجراءات اللازمة وتوسيع تعاونها مع مفوضية الخصخصة لهذا الغرض.

وفي الاجتماع ، قدمت وزارة الخصخصة ومفوضية الخصخصة خارطة طريق لبرنامج الخصخصة 2024-29.

وقال رئيس الوزراء إن الحكومة لا علاقة لها بإدارة الأعمال لكنها مكلفة بتسهيل أعمال المستثمرين.

وأعرب عن رأيه في أن خصخصة الشركات المملوكة للدولة ستوفر أموال دافعي الضرائب لمساعدة الحكومة على تقديم خدمات عالية الجودة تعود على الشعب.

وتأكيدا على التزام الحكومة بشفافية تلك العملية ، وجه شريف بالبث التلفزيوني المباشر لتقديم العطاءات والإجراءات الأخرى لخصخصة الخطوط الجوية الباكستانية الدولية وغيرها من الكيانات الأخرى.

وخلال الإحاطة حول مدى التقدم في خصخصة الشركات المملوكة للدولة، تم إبلاغ المشاركين بأن عملية التأهيل المسبق لخصخصة الخطوط الجوية الباكستانية ستكتمل بحلول نهاية هذا الشهر.



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