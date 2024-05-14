أمريكا لاتستبعد انتقام تجاري صيني واسع

المصدر: (برلين - د ب أ)

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قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين إنها تأمل ألا تقوم الصين برد انتقامي كبير على أي خطوات تتخذها واشنطن لحماية استثماراتها في صناعات جديدة حيوية.

وبينما رفضت يلين تأكيد أن إدارة الرئيس جو بايدن مستعدة للكشف عن رسوم جديدة شاملة على السلع الصينية، ومن بينها السيارات الكهربائية والبطاريات والخلايا الشمسية، قالت يلين في مقابلة أمس، إن أي إجراءات «يجب أن تكون موجهة لتهدئة مخاوفنا وليست واسعة النطاق».

ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عنها القول «نأمل ألا نرى رداً صينياً كبيراً، إلا أن هذا محتمل دائماً». ومن المتوقع أن يضاعف بايدن الرسوم الجمركية على السيارات الكهربائية 4 أضعاف ويفرض زيادة حادة في الرسوم على غيرها من الصناعات المهمة.

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