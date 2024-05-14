النفط قرب 83 دولاراً مع ترقب بيانات التضخم الأمريكية

المصدر: (لندن - رويترز)

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استقرت أسعار النفط أمس بعد أن تراجعت بنحو دولار للبرميل في الجلسة السابقة وسط مؤشرات على أنه من المرجح أن يبقي صناع السياسة النقدية في الولايات المتحدة أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول. وخلال التعاملات ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 21 سنتاً إلى 83 دولاراً للبرميل وكسبت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 27 سنتاً إلى 78.53 دولاراً.

ويتوقع محللون أن يبقي المركزي الأمريكي سعر الفائدة عند المستويات الراهنة لفترة أطول، ما يدعم الدولار. ويزيد صعود الدولار تكلفة النفط المقوم بالعملة الأمريكية للمستثمرين من حائزي العملات الأخرى.

وأظهرت بيانات صينية مطلع الأسبوع ارتفاع أسعار المستهلكين للشهر الثالث على التوالي في أبريل بينما واصلت أسعار المنتجين انخفاضاتها بما يشير لتحسن الطلب المحلي. وتلقت الأسعار دعماً إضافياً من توقعات بأن تمدد منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها ضمن «أوبك+» تخفيضات الإنتاج حتى النصف الثاني من العام.

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