نمو قوي لحركة قطارات الشحن الصينية - الأوروبية

المصدر: بكين - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

شهدت حركة قطارات البضائع المنتظمة بين الصين والاتحاد الأوروبي وفقاً لتقرير صادر عن هيئة السكك الحديدية الصينية، نمواً قوياً خلال الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام، حيث بلغ عدد القطارات المنتظمة بين الجهتين خلال الفترة من يناير إلى أبريل 6,184 قطاراً، بزيادة 10 % على أساس سنوي.

وأفادت مجموعة الصين للإعلام، بأنه تم نقل ما يعادل 675,000 وحدة مكافئة لحاويات 20 قدماً، بارتفاع 11 % مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وحتى نهاية أبريل 2024، بلغ إجمالي عدد قطارات الشحن الصينية - الأوروبية أكثر من 89,000 قطار، تربط 223 مدينة في 25 دولة أوروبية بالصين.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز