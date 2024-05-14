ارتفاع الأسهم الأمريكية والأوروبية والأنظار على بيانات التضخم

المصدر: عواصم - رويترز

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فتحت المؤشرات الرئيسية في بورصة «وول ستريت» الأمريكية على ارتفاع أمس، مقتربة من ذرى قياسية بعد سلسلة من المكاسب في الآونة الأخيرة، مع ترقب المستثمرين بيانات رئيسية عن التضخم هذا الأسبوع لتقدير التخفيضات المحتملة لأسعار الفائدة في 2024.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 78.4 نقطة، أو 0.20 %، إلى 39591.28 نقطة. وصعد المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 10.4 نقاط، أو 0.20 %، إلى 5233.08 نقطة. وزاد المؤشر ناسداك المجمع 59.4 نقطة، أو 0.36 %، إلى نقطة.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي مدفوعاً بمكاسب قوية في قطاعي السفر والترفيه وفي ظل ترقب صدور بيانات مهمة عن التضخم في الولايات المتحدة هذا الأسبوع وسلسلة من البيانات الاقتصادية من منطقة اليورو.

وخلال التعاملات ارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1 %.

ووصل المؤشر إلى مستوى غير مسبوق يوم الجمعة الماضي وسجل أكبر مكسب أسبوعي منذ أواخر يناير الماضي بنسبة 3 % بفضل صدور مجموعة من نتائج الأعمال القوية.

وتترقب الأسواق صدور بيانات تضخم أمريكية تشمل مؤشري أسعار المنتجين وأسعار المستهلكين اليوم وغداً وصدور بيانات تضخم نهائية في منطقة اليورو وبيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول في وقت لاحق من الأسبوع لاستشفاف توقعات بشأن مسار السياسة النقدية في العالم.

وسجل قطاعا السفر والترفيه أعلى المكاسب بين القطاعات بينما سجل المؤشر الفرعي للبناء والمواد الخام أسوأ أداء.

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