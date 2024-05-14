الاتحاد الأوروبي يخفف القواعد البيئية في الزراعة

المصدر: بروكسل - د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

اتفقت الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، أمس، على تخفيف القواعد البيئية للمزارعين الذين يسعون للحصول على دعم وفقاً للسياسة الزراعية المشتركة للاتحاد الأوروبي.

ويعني التخفيف أن المزارعين سوف يواجهون عوائق أقل لدى التقدم للحصول على الدعم وفقاً للسياسة الزراعية المشتركة. على سبيل المثال، لم يعد المزارعون ملزمين بترك أجزاء من أراضيهم بدون زراعتها.

ويشار إلى أن الاحتجاجات أصابت المركز السياسي للاتحاد الأوروبي في بروكسل بالشلل في فبراير الماضي، حيث تظاهر المزارعون بجراراتهم ضد القواعد الأوروبية. ويشار إلى أن السياسة الزراعية المشتركة تدفع إعانات للمزارعين من أجل الاستمرار في العمل، ولكنها مشروطة بالالتزام بقواعد حماية البيئة الصارمة.

وفي 15 مارس الماضي، اقترحت المفوضية الأوروبية تخفيف بعض القواعد البيئية المتعلقة بالسياسة الزراعية المشتركة. ووافقت الدول الأعضاء بصورة نهائية على المقترحات أمس، وهو ما يعد سريعاً للغاية وفقاً لمعايير الاتحاد الأوروبي. وكان البرلمان الأوروبي قد وافق على هذه الإجراءات في 24 أبريل الماضي.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز