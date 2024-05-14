نمو صناعة السيارات في الصين بالربع الأول

المصدر: (بكين - شينخوا)

ت + ت - الحجم الطبيعي

أظهرت أحدث البيانات الصادرة عن الجمعية الصينية لمصنعي السيارات توسعاً قوياً في قطاع تصنيع السيارات بالصين خلال الربع الأول من العام الجاري.

وأشارت الجمعية إلى ارتفاع القيمة المُضافة الصناعية للقطاع خلال الفترة المذكورة بنسبة 9.7 % على أساس سنوي، بزيادة 3 نقاط مئوية عن كامل قطاع الصناعات التحويلية في البلاد.

وبلغت إيرادات الأعمال المجمعة للقطاع 2.25 تريليون يوان (حوالي 316.85 مليار دولار)، بزيادة 6.2 % عن نفس الفترة من العام الماضي. وكشفت البيانات عن ارتفاع إجمالي أرباح الشركات في القطاع بنسبة 32 % على أساس سنوي ليصل إلى 103.95 مليارات يوان.

تجدر الإشارة إلى أن صعود مصنعي السيارات الكهربائية الصينيين مثل «بي واي دي» و«نيو» يعد إشارة إلى تغير جذري في المشهد العالمي لصناعة السيارات. وأثار الارتفاع الحاد في صادرات السيارات من الصين، والذي تضاعف بشكل كبير منذ عام 2020، القلق بين عمالقة صناعة السيارات التقليديين مثل «تويوتا»، كاشفاً عن عصر جديد من المنافسة لم تعهدها الشركات من قبل، من حيث حجم الإنتاج ومكوناته وقدرة التصنيع والتوزيع عبر المنافذ.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز