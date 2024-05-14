«بيتكوين» تقود هبوط أسعار العملات الرقمية

المصدر: (لندن - وكالات)

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تراجعت أسعار العملات الرقمية مع استمرار تقلبات السوق أمس، حيث شهدت عملة «بيتكوين» انخفاضاً بنسبة تقارب 5%، لتستقر حول مستوى 60 ألف دولار. وقد تواجه العملات الرقمية تحديات تتمثل في توقعات التضخم والتصريحات الصارمة من جانب مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي.

كما أظهرت بيانات سلسلة الكتل تراجعاً في النشاط على شبكة «بيتكوين»، مما يشير إلى تقليل وتيرة التداول. وفي هذا السياق، هبط سعر «بيتكوين» إلى 60.837 دولاراً في الساعات الأخيرة.

وتعد «بيتكوين» واحدة من أقدم شبكات العملات المشفرة التي سجلت مليار معاملة. يصل هذا الرقم إلى مليار بالضبط بعد 15 عاماً و4 أشهر وأربعة أيام، حيث قام منشئ بيتكوين المجهول ساتوشي ناكاموتو في 3 يناير 2009 بتعدين أول وأهم شبكة «بلوكتشين».

أما بالنسبة للعملات الأخرى، فقد شهدت «إيثيريوم» انخفاضاً بنسبة 1.64 % لتصل إلى 2873 دولاراً، وتراجع سعر «بينانس كوين» 0.53 % لتبلغ 587 دولاراً. وسجلت «كاردانو» انخفاضاً بنسبة 2.99 % لتسجل 0.4276 دولار.

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