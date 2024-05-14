ارتفاع العجز المتوقع من معروض البلاتين عالمياً

المصدر: (نيويورك - وكالات)

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رفع المجلس العالمي للاستثمار في البلاتين تقديراته للعجز المتوقع في المعروض العالمي من البلاتين هذا العام، وذلك في ظل تراجع إمدادات مناجم روسيا وجنوب أفريقيا.

وقال المجلس في تقرير فصلي صدر أمس إنه من المتوقع أن يبلغ عجز المعروض العالمي من البلاتين 476 ألف أوقية في 2024، بدلاً من 418 ألف أوقية في تقديره السابق. وأوضح أنه رغم رفع تقديرات العجز المتوقع هذا العام، لكنه يعد منخفضاً مقارنة بالعجز المسجل في عام 2023 عند 851 ألف أوقية، وذلك على خلفية تراجع الطلب بنسبة 5%.

وأضاف إن مخزونات البلاتين الموجودة فوق سطح الأرض سوف تتراجع بنسبة 12% لتغطية العجز المتوقع هذا العام، بعد انخفاضها 17% إلى 3.62 ملايين أوقية عام 2023 مسجلة أدنى مستوى منذ 4 سنوات.

وتابع التقرير إنه من المتوقع تراجع الطلب على البلاتين المستخدم في عدد من التطبيقات مثل المحولات الحفازة لتقليل الانبعاثات الضارة من عوادم السيارات؛ بنسبة 5% إلى 7.587 ملايين أوقية بعد نموه 26% العام الماضي.

وفي المقابل، سوف يرتفع طلب قطاع السيارات على البلاتين بنسبة 2% هذا العام بسبب تباطؤ الطلب على المركبات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات، فضلاً عن نمو أعداد المركبات الثقيلة والهجينة، وتشديد تشريعات الانبعاثات المتعلقة باستبدال البلاديوم بالبلاتين. وأشار إلى أن إنتاج المناجم في جنوب أفريقيا سوف يتراجع بنسبة 2% هذا العام بسبب تراجع أسعار البلاتين والبلاديوم.

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