الذهب يتراجع والأنظار على توجهات الفائدة الأمريكية

المصدر: لندن - رويترز

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هبطت أسعار الذهب أمس مع ترقب المستثمرين لصدور بيانات مهمة للتضخم في الولايات المتحدة قد تعطي مؤشراً للتوقيت المحتمل لأول خفض من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لأسعار الفائدة.

وخلال التعاملات تراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 2354.77 دولاراً للأوقية (الأونصة). وشهدت الجلسة السابقة تسجيل الذهب أعلى مستوى في أسبوعين.

كما نزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6 % إلى 2361 دولاراً.

ومن المقرر أن تصدر بيانات مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، تليها بيانات مؤشر أسعار المستهلكين غداً الأربعاء.

وبعد بيانات جاءت أضعف من المتوقع للوظائف الأمريكية لشهر أبريل، وكذلك تقرير وظائف الأسبوع الماضي زادت التوقعات بتبني المركزي الأمريكي لتخفيضات للفائدة هذا العام.

وتوقع متعاملون أن يبدأ المركزي الأمريكي في دورة تيسير نقدي في سبتمبر. وتقلل أسعار الفائدة المنخفضة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب.

وتراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 % إلى 28.03 دولاراً للأوقية. وهبط البلاتين 0.1 % إلى 992.89 دولاراً واستقر البلاديوم عند 978.03 دولاراً.

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