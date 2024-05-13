المنازل الفاخرة تقتنص حصة أكبر من المبيعات في الهند

المصدر: نيودلهي - بلومبرغ

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تضاعفت حصة المنازل الفاخرة المبيعة في الهند ثلاث مرات، خلال السنوات الخمس الماضية، وفق تقرير صادر عن «أناروك غروب» (Anarock Group) الاستشارية العقارية. المنازل الفاخرة، التي يتجاوز سعرها 15 مليون روبية (179650 دولاراً)، شكلت 21 % من جميع الوحدات السكنية المبيعة في أكبر سبع مدن هندية بالربع الأول من 2024، وفق تقرير صدر الجمعة الماضية. ويعد ذلك ارتفاعاً 7 % عن الفترة نفسها من 2019.

وتأتي طفرة سوق العقارات في الهند، وسط نمو اقتصادي قوي، وطلب من الهنود غير المقيمين. وفي وقت سابق من العام، بيعت جميع وحدات مشروع فاخر لشركة «دي إل إف» (DLF)، البالغ عددها أكثر من 1100 وحدة، بالقرب من العاصمة نيودلهي، في ثلاثة أيام فقط، حتى قبل البدء في البناء، مع شراء الهنود غير المقيمين ربعها.

انخفضت حصة الوحدات السكنية ذات الأسعار المعقولة من المبيعات إلى 18 %، من 37 % في الفترة نفسها، في حين ظل قطاع الإسكان المتوسط والمتميز، أي المنازل التي تتراوح أسعارها بين 4 ملايين إلى 15 مليون روبية، هو القطاع المهيمن، بحصة 59 % تقريباً.

وقال أنوج بوري رئيس مجلس إدارة «أناروك»، في التقرير: «شريحة الإسكان الفاخر مدفوعة بالشهية المتزايدة لمنازل أكبر، شيدها مطورون معروفون في مواقع متميزة»، مضيفاً أن المنازل ذات الأسعار المعقولة «ليست قريبة من استرداد حصتها الكبيرة من المبيعات التي سجلتها في 2019».

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