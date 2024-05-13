«ديندرا سيستمز» تختتم جولة تمويل ناجحة

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت شركة «ديندرا سيستمز» العالمية عن ختام ناجح لجولة التمويل من السلسلة B، حيث جمعت 15.76 مليون دولار (12.5 مليون جنيه استرليني) لمواصلة مهامها التي تسعى من خلالها إلى تعزيز جهود إعادة تأهيل النظام البيئي العالمي.

وتولى إدارة الجولة، شركة «زوك كابيتال». وتأسست «ديندرا سيستمز» عام 2014 ويعمل بها 87 متخصصاً في الإمارات والمملكة المتحدة وأستراليا والولايات المتحدة.

وقالت الدكتورة سوزان جراهام، الرئيس التنفيذي لشركة «ديندرا سيستمز»: نحن فخورون بتأمين دعم هؤلاء المستثمرين الداعمين من أصحاب الخبرة، مع استعدادنا للمرحلة التالية من التوسع. سيُسهم هذا التمويل في دعم جهودنا المتواصلة لتقديم حلول إعادة التأهيل القائمة على الذكاء الاصطناعي ودمجها في النظم البيئية حول العالم، الأمر الذي يساعد في عكس فقدان التنوع البيولوجي والتخفيف من آثار تغير المناخ.

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