«كيبكو» الكورية الجنوبية تبحث بناء محطة نووية في ويلز

المصدر: لندن - د ب أ

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ذكرت صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية، نقلاً عن مصادر مطلعة لم تحدد هويتها، أن شركة الطاقة الكهربائية الكورية الجنوبية «كيبكو» عقدت مباحثات أولية مع مسؤولين بريطانيين بشأن بناء محطة جديدة للطاقة النووية قبالة سواحل ويلز.

وقالت الصحيفة البريطانية إنه من المتوقع عقد اجتماع وزاري خلال الأسبوع الجاري، حسبما ذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء.

ومن المقرر أن تكون المنشأة الجديدة في موقع ويلفا في جزيرة أنجلسي في غرب شمال ويلز.

ورفضت كيبكو التعليق على الأمر لدى سؤالها من قبل فاينانشيال تايمز.

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