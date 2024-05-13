وقود هيدروجين للشاحنات في الصين يكفي 1000 كم للشحنة الواحدة

المصدر: (بكين - د ب أ)

ت + ت - الحجم الطبيعي

ذكرت الشركة الصينية لعلوم وتكنولوجيا الفضاء أن البلاد نجحت في تطوير أول نظام للهيدروجين السائل المركّب بالسيارات من فئة 100 كيلوغرام، حيث سيساعد الشاحنات الثقيلة التي تعمل بالهيدروجين على تحقيق مدى مُحسّن يزيد على 1000 كيلومتر بمجرد شحنة واحدة فقط.

وقال خبير في الشركة إن النظام الجديد الذي يتميز بقدرة حمل تصل إلى 100 كيلوغرام من الهيدروجين يتطابق مع المعايير الدولية من حيث جودة النظام، وكثافة تخزين الهيدروجين، ووقت التزود بالوقود.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز