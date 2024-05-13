كوريا الجنوبية تدعم صناعة الرقائق بـ 7.2 مليارات دولار

المصدر: (سيئول - أ ف ب)

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أعلنت وزارة الاقتصاد والمال في كوريا الجنوبية، أمس، تخصيص حزمة مساعدات بأكثر من 7 مليارات دولار لدعم صناعة الرقائق الإلكترونية، في إطار حملة لتعزيز قطاع أشباه الموصلات.

وتأتي هذه المبادرة بعد تعهد سيئول العام الماضي بناء أكبر مركز للرقائق في العالم باستخدام 240 مليار دولار من الاستثمارات الخاصة، مصدرها خصوصاً الشركة الكورية الجنوبية العملاقة «سامسونغ» وهي أكبر مصنع لرقائق الذاكرة في العالم.

وقال وزير الاقتصاد والمال تشوي سانغ - موك حسبما أورد بيان صادر عن وزارته أمس إن الحكومة «تعد حزمة مساعدات تزيد قيمتها على 10 تريليونات وون (7.2 مليارات دولار) لدعم منتجات تصنيع أشباه الموصلات ومواد الرقائق والتصنيع في كل مجالات صناعة الرقائق». وأضاف تشوي أمام مصنعي رقائق محليين في اجتماع الجمعة بحسب البيان إن الحزمة يمكن تشكيلها من خلال «صندوق جديد تموله مؤسسات مالية خاصة وعامة».

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