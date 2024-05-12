«آرم» تخطط لإطلاق شرائح للذكاء الاصطناعي

المصدر: نيويورك - وكالات

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تخطط شركة «آرم هولدينغز»، التابعة لمجموعة «سوفت بنك»، لتطوير رقائق الذكاء الاصطناعي، وتسعى لإطلاق المنتجات الأولى في عام 2025.

وذكر تقرير أن «آرم»، ومقرها المملكة المتحدة، ستنشئ قسماً لرقائق الذكاء الاصطناعي، وتهدف إلى بناء نموذج أولي بحلول ربيع 2025، وقالت الصحيفة إن الإنتاج الضخم سيتم التعامل معه من قِبل الشركات المصنعة المتعاقدة، ومن المتوقع أن يبدأ في خريف 2025.

وذكر التقرير أن شركة «آرم» ستدفع تكاليف التطوير الأولية التي قد تصل إلى مئات المليارات من الين، مع مساهمة سوفت بنك أيضاً.

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