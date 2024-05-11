الذهب يوسّع مكاسبه بعد بيانات الوظائف الأمريكية

المصدر: (لندن – رويترز)

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قفزت أسعار الذهب، أمس، متجهة لتسجيل أفضل أداء أسبوعي مدعومة ببيانات الوظائف الأمريكية هذا الأسبوع.

والتي عززت التوقعات بأن يخفض مجلس الاحتياطي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة. وخلال التوقعات ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.71 % إلى 2362.49 دولاراً للأوقية (الأونصة). كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم يونيو 1.26 % إلى 2369.60 دولاراً.

وتقدم الذهب بأكثر من 1 % أول من أمس بعد أن أظهرت بيانات أن عدد الأمريكيين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة زاد أكثر من المتوقع الأسبوع الماضي. ويترقب المستثمرون الآن بيانات مؤشر أسعار المنتجين ومؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة هذا الأسبوع، وقد تؤثر بيانات كلا المؤشرين على أسعار الذهب والفضة.

وهبطت الفضة في المعاملات الفورية 0.47 % إلى 28.203 دولاراً للأوقية، وزاد البلاتين 1.63 % إلى 993.90 دولاراً وصعد البلاديوم 1.71 % إلى 983.50 دولاراً.

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