«سند» تعلن عن صفقة بيع استراتيجية مع «سي إف إم ماتريالز»

المصدر: هونغ كونغ - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت مجموعة «سند»، المتخصصة عالمياً في هندسة الطيران وحلول التمويل عن صفقة بيع استراتيجية مع شركة «سي إف إم ماتريالز- CFM Materials»، أكبر مزود في العالم لمكونات المحركات المستعملة الصالحة للاستخدام من إنتاج شركة «سي إف إم إنترناشيونال» العالمية لصناعة المحركات.

وجاء الإعلان عن الصفقة خلال معرض «الجمعية الدولية لتجارة طائرات النقل في آسيا- ISTAT» في هونغ كونغ.

وتشير صفقة بيع محركين من طراز «CFM56-7B» لشركة «سي إف ماتريالز» إلى التحول الاستراتيجي لشركة سند، ونهجها الاستباقي الهادف لتعزيز مكانتها الرائدة في سوق قطاع الطيران، حيث تسعى الشركة إلى تعزيز دورها كلاعب رئيسي في تشكيل مستقبل القطاع، بالاعتماد على تعاونها الاستراتيجي مع الشركات الرائدة في سوق قطع الغيار، وخدمات ما بعد البيع.

وتمثل الصفقة علامة فارقة في استراتيجية «سند»، التي بدأت في العام الماضي مع تجديد تركيزها الهادف لتحقيق الدخل، والاستفادة من أعمال قسم التمويل والتأجير لدعم وتعزيز نمو قسم والإصلاح والعَمرة في شركة «سند».

محفظة الأعمال

وأعرب كاشيش كوهلي، المدير المالي ونائب الرئيس الأول لقسم التأجير في «سند» بهذه المناسبة عن سعادته بالإعلان عن النجاح في بيع محركين من طراز «CFM56» لشركة «سي إف إم ماتريالز»، في صفقة استراتيجية تؤكد التزام المجموعة بتطوير محفظة أعمالها، عبر التعاون مع الشركات الرائدة في قطاع الطيران.

ويتيح هذا التعاون أمام شركة «سي إف ماتريالز» فرصاً جديدة لدعم شبكات صيانة وإصلاح وعَمرة محركات الطائرات، وشركات الطيران والتمويل والتأجير والمصنعين ومزودي الخدمات في جميع أنحاء العالم،

كما ستتيح إضافة محركين من طراز «CFM56-7B» إلى مجموعة محركات شركة «سي إف إم ماتريالز» مزيداً من القدرة على تلبية طلبات عملائها المتزايدة.

شريك موثوق

من جانبه قال رودي برايس، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة «سي إف إم ماتريالز»: إن الصفقة مع «سند» تعد تأكيداً على التزام الشركة بدعم عملائها، من خلال التوسع بنطاق أعمال التمويل والتأجير، كما تعزز مكانتنا كشريك موثوق لمالكي المحركات والمشغلين وورش محرّكات «CFM56» حول العالم.

مكانة رائدة

يذكر أن خبرة «سند» الممتدة لما يزيد على 35 عاماً من التميز التشغيلي، وشراكاتها الوثيقة مع أكثر من 30 شركة طيران عالمية تجوب قارات العالم كلها، بما في ذلك شركات الطيران الدولية الرائدة، وشركات صناعة المحرّكات العالمية، قد أسهمت بترسيخ مكانتها الرائدة في مجال حلول هندسة الطيران والتأجير.

ويعد قسم التمويل والتأجير في شركة «سند» ركيزة أساسية لعروضها الشاملة، حيث يلتزم بتوفير حلول متكاملة، تلبي متطلبات النموّ لدى شركاء «سند».

وفي الوقت الحالي يمتلك قسم التمويل والتأجير محفظة، تتجاوز قيمة أصولها 700 مليون دولار أمريكي، مما يعزز قدرات القسم المتميزة، والتزامه بدعم الاحتياجات المتنامية في قطاع الطيران.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز