مؤشر لوجستيات التجارة الإلكترونية في الصين يرتفع خلال أبريل

المصدر: (بكين - وام)

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ارتفع مؤشر لوجستيات التجارة الإلكترونية في الصين خلال أبريل الماضي إلى 113.2 نقطة، بزيادة 0.7 نقطة مقارنة بالشهر السابق، متجاوزاً 113 نقطة للمرة الأولى منذ ديسمبر 2019.

وذكر «الاتحاد الصيني للخدمات اللوجستية والمشتريات» في تقرير أوردته قناة الصين المركزية أمس، أن هناك تحسناً في عدة مؤشرات فرعية منها مؤشر إجمالي حجم الأعمال، ومؤشر أداء الخدمات اللوجستية، ومؤشر معدل الإنجاز، ومؤشر الرضا، ومؤشر الموظفين، ومؤشر معدل التحميل المباشر.

وأوضح التقرير أن مؤشر إجمالي حجم الأعمال اللوجستية للتجارة الإلكترونية بلغ 127.7 نقطة في أبريل بزيادة 1.3 نقطة عن الشهر السابق، ولفت إلى أنه بلغ في المناطق الريفية، 127.9 نقطة بزيادة 0.2 نقطة عن الشهر السابق وأكثر من 25 % مقارنة بالفترة من العام الماضي.

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