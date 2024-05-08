«بيتكوين» تتخطى المليار معاملة

المصدر: (نيويورك - وكالات)

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أكملت عملة «بيتكوين»؛ أقدم وأغلى عملة مشفرة في العالم، أول مليار معاملة لها منذ تم إنشاؤها في عام 2009. وقد رحب مجتمع العملات المشفرة بهذا الرقم، وظهر ذلك على منصات شبكات التواصل الاجتماعي عبر رسائل تهنئة لبعضهم البعض.

وكان قد تم تعدين أول كتلة «بيتكوين» في 3 يناير 2009، وأفادت التقارير أنه خلال 5603 أيام من وجودها، عالجت شبكة «بيتكوين» ما متوسطه 178475 معاملة يومية باستثناء تلك التي تمت معالجتها من خلال شبكة البرق، وهو بروتوكول «بيتكوين» من الطبقة الثانية يسهل العمل بشكل أسرع.

وقام المنشئ لعملة «بيتكوين»، ساتوشي ناكاموتو، بنشر أول ورقة عمل عن البيتكوين في 31 أكتوبر 2008، في ذلك الوقت، وكان سعر كل رمز مميز للبيتكوين 0.0008 دولار.

وتبلغ القيمة السوقية للبيتكوين 1.25 تريليون دولار، وفقاً لبيانات «كوين ماركت كاب»، وتم تحقيق أعلى مستوى على الإطلاق لعملة البيتكوين وهو 73.790 دولاراً في 14 مارس الماضي. وعلى الرغم من أن «بيتكوين» هي أقدم شبكة للعملات المشفرة التي سجلت مليار معاملة، إلا أن شبكة أخرى تعمل كأكبر منافس للبيتكوين هي «إيثريوم» تم إطلاقها في يوليو 2015، وقد عالجت حتى الآن ملياري معاملة.

ووصلت القيمة السوقية لسوق العملات المشفرة الأوسع إلى 2.42 تريليون دولار، مدعومة بارتفاع العديد من العملات المشفرة الرئيسية الأخرى

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