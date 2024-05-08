«إنفيديا» تمول شركة بريطانية للقيادة الذاتية

المصدر: (لندن - بلومبرغ)

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تستثمر شركة «إنفيديا» الأمريكية لصناعة الرقائق الإلكترونية في شركة «وايفي تكنولوجيز»، لتنضم إلى جولة تمويل بقيمة 1.05 مليار دولار لصالح الشركة الناشئة في المملكة المتحدة، التي ترغب في إدخال تكنولوجيا القيادة الذاتية في السيارات.

وقادت مجموعة «سوفت بنك» جولة التمويل، وهي واحدة من أكبر الجولات على الإطلاق لشركة ذكاء اصطناعي أوروبية، مع قيام المستثمر الحالي «مايكروسوفت» بتخصيص المزيد من الأموال. ولم يتم الكشف عن تقييم الشركة الناشئة بعد.

يؤكد ضخ الأموال على استمرار طلب المستثمرين على الذكاء الاصطناعي، ويشكل دفعة لصناعة السيارات ذاتية القيادة، التي عانت من انتكاسات في السنوات الأخيرة في جهودها لإقناع المنظمين بأن السيارات ذاتية القيادة آمنة.

تريد «وايفي» من شركات صناعة السيارات ومشغلي الأساطيل الآخرين تثبيت تقنيتها في سياراتهم. وقال الرئيس التنفيذي أليكس كيندال في مقابلة بمقر الشركة في لندن، إن شركته تلقت اهتماماً من العديد من شركات السيارات بشأن الاستثمار، لكنها قررت عدم تقييد خياراتها في المستقبل من خلال الشراكة مع شركة تصنيع واحدة.

وأضاف أن المحادثات مستمرة مع شركات صناعة السيارات حول تطبيق هذه التكنولوجيا في سياراتهم.

ويخطط «كيندال»، الذي أسس «وايفي» في عام 2017، للبدء بتكنولوجيا مساعدة السائق - والتي ستظل تتطلب وجود شخص خلف عجلة القيادة - قبل استهداف المركبات التي يمكن أن تعمل دون أي تدخل بشري.

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