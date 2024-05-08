ارتفاع كبير في البرمجيات الخبيثة المستهدفة للخدمات المصرفية عبر الهواتف

المصدر: (دبي - البيان)

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أصدرت «كاسبرسكي» تقريرها السنوي عن التهديدات المالية لعام 2023، حيث شهدت العام الماضي ارتفاعاً كبيراً في عدد المستخدمين الذين يواجهون برمجيات حصان طروادة الخبيثة للخدمات المصرفية عبر الهواتف، كما ارتفعت الهجمات على مستخدمي نظام أندرويد بنسبة 32 % - على عكس ما جرى عام 2022.

وكانت برمجية حصان طروادة الخبيثة المصرفية الأكثر انتشاراً هي Bian.h، والتي تُمثّل 22 % من جميع الهجمات التي تستهدف نظام أندرويد. جغرافياً، سجلت أفغانستان، وتركمانستان، وطاجيكستان، أعلى نسبة مستخدمين يواجهون برمجيات حصان طروادة الخبيثة المصرفية، وتصدرت تركيا هجمات البرمجيات الخبيثة للخدمات المصرفية عبر الهواتف، والتي تأثر بها ما يقرب من 3 % من المستخدمين في البلاد (2.98 %).

استمر التصيد الاحتيالي المالي بتشكيل تهديد كبير في عام 2023، حيث مثّل 27.32 % من جميع هجمات التصيد الاحتيالي على مستخدمي الشركات، و30.68 % من الهجمات على المستخدمين المنزليين. وكانت المتاجر الإلكترونية هي الطعم الأكثر تفضيلاً، مع استخدامها في 41.65 % من محاولات التصيد الاحتيالي المالي.

وبالإضافة إلى ذلك، مثّل التصيد الاحتيالي عبر PayPal نسبة 54.78 % من صفحات التصيد الاحتيالي. وأفاد التقرير بنمو 16 % في عمليات التصيد الاحتيالي للعملات المشفرة، مع 5.84 ملايين عملية اكتشاف في عام 2023.

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