الصين تجري تجديداً حضرياً لـ 15 مدينة

المصدر: (بكين - بلومبرغ)

ت + ت - الحجم الطبيعي

تعتزم الصين تقديم المليارات للمساعدة في تجديد المباني العامة المتهالكة وتحديث البنية التحتية ببعض المدن، حيث يسعى صُنّاع السياسات إلى إيجاد سُبل لإنعاش اقتصاد يعاني من ركود الإسكان.

وقالت وزارة المالية في بيان، إن هناك 15 مدينة مؤهلة بإمكانها الحصول على تمويل يصل إلى 1.2 مليار يوان (166 مليون دولار) لكل منها. وأوضحت أن الأموال ستُخصص لتحسين خطوط الأنابيب وشبكات الكهرباء أو أنظمة الصرف الصحي، فضلاً عن تجديد المباني العامة وضمان وصول الأطفال وكبار السن إليها. ومن المتوقع أن يستمر البرنامج لثلاثة أعوام.

ويعد التجديد الحضري، بجانب الإسكان الميسور التكلفة والبنية التحتية متعددة الوظائف، أحد «المشاريع الثلاثة الكبرى» في بكين، والتي تُعتبر أساسية لتعويض ركود قطاع العقارات الذي أثر سلباً على ثقة المستهلك. وأعرب بنك الشعب الصيني العام الماضي عن استعداده لدعم المدن بقروض بقيمة 500 مليار يوان.

ويقدم بيان الوزارة تفاصيل نادرة حول حجم التمويل الحكومي المباشر للمشاريع، التي من المرجح أن تبدأ على أساس تجريبي ثم ربما تنتشر على نطاق أوسع.

وقال بروس بانغ، كبير الاقتصاديين لمنطقة الصين الكبرى لدى شركة «جونز لانغ لاسال»: «إذا نجح البرنامج التجريبي، فمن المحتمل أن يزيد الاستثمار في المستقبل». وهذا قد يؤدي إلى زيادة التحويلات إلى الحكومات المحلية وتخفيف ضغوطها المالية.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز