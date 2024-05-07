شركات النحاس الصينية تعتزم زيادة صادراتها

المصدر: بكين - د ب أ

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تتجه صادرات الصين من النحاس نحو الارتفاع إلى أعلى مستوى لها منذ عامين، في ظل اتجاه الشركات الصينية إلى زيادة صادراتها للاستفادة من ارتفاع أسعار المعدن عالمياً.

ونقلت وكالة «بلومبرج» للأنباء عن مصادر مطلعة القول: إن شركات النحاس الرئيسية الأربع في الصين تعتزم طرح ما بين 40 و50 ألف طن من النحاس النقي في مستودعات بورصة لندن للمعادن بآسيا شهرياً.

وأشارت «بلومبرج» إلى أن طرح 50 ألف طن نحاس شهرياً للتصدير سيكون أعلى معدل لصادرات النحاس الصينية منذ أبريل 2022، ويشير إلى ضعف سوق النحاس المحلية.

وارتفعت أسعار النحاس في بورصة لندن للمعادن إلى 10 آلاف دولار للطن وهو أعلى مستوى لها منذ حوالي عامين.

يذكر أن الصين تعتبر مستورداً رئيسياً للنحاس النقي رغم نمو صناعة تعدين النحاس في البلاد، في الوقت نفسه فإن انخفاض رسوم معالجة النحاس وضعف المبيعات في موسم الذروة، أدى إلى معاناة شركات تعدين النحاس من انخفاض هامش أرباحها.

وبحسب شركة شنغهاي ووراي ميتالز جروب فإن شركات تصنيع منتجات النحاس الصينية أصبحت مترددة في شراء النحاس مع ارتفاع الأسعار.

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