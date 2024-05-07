8.46 ملايين رحلة عبر حدود الصين في عطلة عيد العمال

المصدر: بكين - وام

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شهدت الصين، خلال إجازة عيد العمال لهذا العام والتي استمرت 5 أيام، نحو 8.46 ملايين حركة عبور حدودية صادرة وواردة، بزيادة بلغت 35.1 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وذلك وفقاً لهيئة إدارة الهجرة الوطنية الصينية.

وأفادت الهيئة، في بيان نقلته قناة الصين المركزية، أمس الإثنين، بأن ذروة حركة العبور عبر الحدود في يوم واحد بلغت 1.801 مليون حركة، وذلك يوم 3 مايو الجاري.

وأشارت إلى أن عدد حركات عبور سكان البر الرئيسي للحدود بلغ نحو 4.768 ملايين حركة بزيادة 38 % عن الفترة ذاتها من 2022، فيما سجل سكان هونغ كونغ وماكاو وتايوان 2.919 مليون حركة بارتفاع نسبته 20.8 %، في حين بلغت حركات الأجانب عبر الحدود 779 ألف حركة بزيادة 98.7 %.

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