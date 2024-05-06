شكوى جماعية لـ40 ألف عميل ضد «فودافون» بألمانيا

المصدر: هام/بون - د ب أ

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يشارك عشرات الآلاف من الأشخاص في ألمانيا في دعوى جماعية ضد شركة «فودافون» للاتصالات. وأعلن الاتحاد الألماني لمراكز حماية المستهلك أنه في غضون أسبوع سجل 40 ألفاً و445 مستهلكاً أنفسهم في سجل الدعاوى القضائية التابع للمكتب الاتحادي للقضاء، وكان هذا الرقم مسجلاً حتى 30 أبريل الماضي، أي بعد أسبوع من فتح السجل، ولا يزال التسجيل ممكنا.

ورفع الاتحاد الألماني لمراكز حماية المستهلك دعوى قضائية أمام محكمة هام الإقليمية العليا في الخريف الماضي.

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