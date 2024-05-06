حقائب اليد الفاخرة.. استثمار ينافس بيع لوحات كبار الفنانين

المصدر: (باريس - أ ف ب)

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قد يكون سعر حقيبة يد نسائية جلدية بقياس 15 × 20 سنتيمتراً معادلاً أحياناً لسعر سيارة صغيرة، إذ باتت هذه الأكسسوارات الفاخرة في سنوات قليلة مرغوبة جداً إلى حد تحولها استثماراً مالياً ونشوء سوق موازية في هذا المجال. وباتت دور المزادات تعول كثيراً على هذا الاهتمام بحقائب اليد الفاخرة المستعملة، وتوليها اهتماماً لا يقل عن تركيزها على بيع لوحات كبار الفنانين.

ولم تعد المجلات النسائية مثلاً، في العامين الأخيرين، تتحدث عن امتلاك أو وضع أو شراء هذه الحقيبة أو تلك، بل أصبحت تستخدم تعبير اختيار حقيبة للاستثمار فيها. وتوضح نجمة الشبكات الاجتماعية ماي بيرتلو المتخصصة في السلع الفاخرة المستعملة، ومديرة المنتجات في «فينتد» لوكالة الصحافة الفرنسية، أن قيمة بعض الحقائب تزيد أحياناً فور الخروج من المتجر. وتشرح الباريسية التي اشترت في بداياتها بضع حقائب باهتة، أن الاستثمار في حقيبة يد يعني ببساطة وضعها أو عدم وضعها وإعادة بيعها مع استرداد قيمة الاستثمار على الأقل.

واستعاضت «كريستيز» مثلاً عن قسم الأزياء لديها بقسم للأكسسوارات، وحققت من خلالها مبيعات بقيمة 35.8 مليون دولار في هذا القطاع عام 2023. وتوضح مديرة هذا القسم، لوسيل أندرياني، أن الطلب كبير جداً، مشيرة إلى أن النمو الذي يشهده هذا القسم استثنائي. وتفيد بأن 61 % من الزبائن في قطاعها هم من جيل الألفية، الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و35 عاماً، وأكثر من نصفهم يشاركون للمرة الأولى في المزادات الحضورية أو الافتراضية للدار.

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