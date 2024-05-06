مشاكل إدارية تعرّض المؤسسات للمخاطر الإلكترونية

المصدر: (دبي - البيان)

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أصدرت شركة «دايناتريس» المتخصصة في مجال المراقبة الموحدة والأمن، استطلاعها السنوي لرؤساء أمن المعلومات، تحت عنوان «حالة أمن التطبيقات في عام 2024». ويكشف التقرير عن أن المؤسسات تعاني من وجود حواجز اتصال داخلية، تعيق قدرتها على معالجة تهديدات الأمن السيبراني.

وتشير النتائج إلى أن كبار مسؤولي أمن المعلومات في الشرق الأوسط، كما هي حال نظرائهم في جميع أنحاء العالم، يواجهون صعوبات في التوفيق بين فرق الأمن والمسؤولين التنفيذيين، الأمر الذي يخلق فجوات في فهم الشركة للمخاطر السيبرانية.

وركزت «دايناتريس» على استكشاف فجوات الاتصال هذه للحصول على رؤى أعمق حول كيفية اعتماد نهج موحد لقابلية المراقبة والأمن، من شأنه تعزيز تعاون الفريق وتقليل احتمالات التعرض للمخاطر. واعتمد التقرير على دراسة استقصائية عالمية، شملت 1.300 من كبار مسؤولي تكنولوجيا المعلومات في الشرق الأوسط.

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