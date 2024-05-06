100 ألف سيارة صديقة للبيئة بيعت في كوريا الجنوبية بالربع الأول

المصدر: (سول - د ب أ)

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أظهرت بيانات الصناعة، أمس، أن مبيعات السيارات الصديقة للبيئة في كوريا الجنوبية تجاوزت 100 ألف وحدة في الربع الأول من العام الجاري بسبب تزايد الطلب على السيارات الهجينة.

كما أظهرت البيانات، ارتفاع إجمالي مبيعات السيارات الصديقة للبيئة من 5 شركات محلية لصناعة السيارات، بما في ذلك هيونداي موتور وكيا، بنسبة 8.7 % لتصل إلى 101 ألف و727 وحدة خلال الفترة من يناير إلى مارس 2024، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، حسبما ذكرت وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية للأنباء.

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